Incidente stradale a Olgiate Comasco – incendio alla Ditta Artsana

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 10.55 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in Olgiate Comasco via Varesina. Una vettura fuori controllo causa malore del conducente impattava contro un altro veicolo in marcia. L’equipaggio di una pattuglia della Guardia di Finanza di passaggio, provvedeva a portare fuori dall’abitacolo l’uomo classe 1946 effettuando le prime manovre di soccorso nel mentre sopraggiungevano gli Enti di soccorso.

I vigili del fuoco della sede centrale di Como intervenuti con i colleghi del distaccamento di Appiano Gentile hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Strada temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

In posto unitamente ai VVF, 118 e Polizia localequadra di addetti alla sicurezza interna allo stabilimento. Non si segnalano persone coinvolte

————————–

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 15.30 in Grandate via Catelli per segnalazione incendio ditta Artsana. I vigili del fuoco prontamente intervenuti con quattro mezzi hanno fatto rientro in breve tempo poiché si è trattato di un principio di incendio di un faretto nella sala mensa con copertura in legno spento dalla squadra di addetti alla sicurezza interna allo stabilimento. Non si segnalano persone coinvolte