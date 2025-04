Spread the love

La forte pioggia che tra stanotte e stamattina è caduta tra Roma e la sua provincia ha richiesto l’intervento dei soccorritori per rami ed alberi pericolanti e strade allagate. Sono circa settanta gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma nelle scorse ore. Le zone maggiormente colpite dal maltempo sono il quadrante Nord-Ovest della Capitale e i Castelli Romani. I pompieri hanno ricevuto decine e decine di telefonate, che segnalavano disagi dovuti alle precipitazioni intense. Hanno raggiunto le strade in cui si sono registrate criticità e dato il via alle operazioni di rimozione di alberi e rami, mettendo in sicurezza le zone interessate.

https://www.fanpage.it/roma/maltempo-a-roma-decine-di-interventi-dei-vigili-del-fuoco-per-rami-alberi-caduti-e-strade-allagate/

https://www.fanpage.it/