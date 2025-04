VIDEO – Scoppia un enorme incendio in una struttura nella zona di Joliet; un vigile del fuoco è rimasto ferito nel crollo del tetto

Spread the love

L’incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino presso la Rovanco Piping Systems, situata al 20534 di SE Frontage Road. Due dipendenti sono arrivati ​​al lavoro e hanno trovato del fumo nell’edificio prima di chiamare il 911.

Quando gli operatori sono arrivati, hanno trovato fiamme intense che fuoriuscivano dal tetto e dal lato dell’edificio. Il soffitto è crollato su un pompiere che ha riportato ustioni al polso e alla fronte. È stato trasportato al St. Joe’s Medical Center, dove è rimasto in condizioni stabili. Il pompiere è stato trasportato al Loyola Medical Center per ulteriori cure per le ustioni.

L’incendio si è poi intensificato fino a raggiungere il terzo allarme. Sedici autocisterne, 10 autopompe e due camion dei pompieri sono intervenuti sul posto.

La mancanza di idranti sul posto ha creato problemi ai primi soccorritori.

