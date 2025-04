VIDEO – Incendio nel New Jersey -morte due bimbe e bruciato 6 case

Spread the love

MILLVILLE, NJ — Un incendio che ha devastato un quartiere del New Jersey meridionale, in cui sono morte due sorelle e distrutto sei abitazioni, è apparentemente iniziato in un appartamento bifamiliare in cui viveva la famiglia delle ragazze.

L’incendio ha richiesto diverse ore per essere domato dopo la segnalazione intorno alle 23:00 di mercoledì. Due case erano già state avvolte dalle fiamme quando sono arrivati ​​i vigili del fuoco, e l’incendio si è presto esteso a una terza. Il calore era così intenso che ha sciolto parte di un camion dei pompieri e un’auto parcheggiata.

Gli sforzi iniziali dei vigili del fuoco sono stati ostacolati dal mancato funzionamento di un idrante nelle vicinanze, ha detto Wettstein. Le squadre hanno dovuto far passare circa 240 metri di manichetta fino a un altro idrante e quasi altrettanti fino a un terzo per domare l’incendio, che ha continuato a bruciare per diverse ore prima di essere domato.

I corpi delle bambine, di 8 e 10 anni, sono stati trovati tra le macerie. Il padre era ricoverato in ospedale.

Circa due dozzine di residenti sono rimasti sfollati a causa dell’incendio.