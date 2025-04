Spread the love

ANSA – Un incidente stradale sull’autostrada Torino-Bardonecchia A32 in galleria ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura.

Sul posto è in corso un intervento dei vigili del fuoco di Torino, che hanno estratto dalle lamiere una persona e l’hanno affidata in gravi condizioni al personale sanitario intervenuto sul posto.

L’autostrada risulta attualmente chiusa per permettere le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza.