Rovinoso incendio distrugge quattro box auto

Un incendio ha distrutto quattro garage costringendo i vigili del fuoco a un lungo lavoro prima di estinguere le fiamme. E’ accaduto nella giornata di ieri, martedì 15 aprile, in località Borghetto di Chivasso. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno coinvolto completamente quattro box auto, causando danni ingenti alla struttura e a tutto quanto vi era contenuto: non solo autovetture ma anche biciclette, attrezzature e altri oggetti di casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Sono arrivati anche i carabinieri di Chivasso a cui sono affidate le indagini del caso. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte o ferite.

