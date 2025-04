Spread the love

Nella notte del 16 aprile 2025, alle ore 3.26, un terremoto di magnitudo ML 4.8 ha colpito la zona del Mar Ionio Meridionale. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 48 km.

La scossa è stata ben avvertita in diverse città siciliane, tra cui Messina, Catania, Reggio Calabria, Ragusa e Siracusa, ma anche a Reggio Calabria.

Non si registrano danni a persone o cose, tuttavia molte persone sono state svegliate dal sisma e hanno contattato i vigili del fuoco per ricevere informazioni. Alcuni si sono precipitati in strada, visibilmente spaventati. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti se necessario.

Terremoto: intensa scossa magnitudo 4.8 avvertita in Sicilia e Calabria; i dettagli