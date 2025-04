Allarme nella notte: crolla una facciata di un edificio in pieno centro

Spread the love

Crollo nella notte a Santa Giusta: la facciata di un’edificio disabitato ha ceduto intorno alle 3:30 del mattino in via Garibaldi, di fronte al municipio della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area in via Garibaldi.

“Si tratta di una casa di oltre cent’anni, disabitata da tempo”, ha commentato il sindaco, Andrea Casu. “Oltre alla vetustà dell’edificio, complice probabilmente il maltempo di queste ore. Fortunatamente non era presente nessuno, data l’ora, e il marciapiede molto largo non ha fatto finire i detriti per strada”.

“I vigili del fuoco ci faranno avere presto la relazione sul crollo, che notificheremo ai proprietari”, ha concluso il sindaco. “In base a quella, si dovrà decidere se demolire l’intero edificio”.

