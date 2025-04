Maltempo a Roma, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

Spread the love



Capitale nella morsa del maltempo. Dalla tarda serata di ieri, sono stati effettuati oltre 100 interventi dalle squadre del Vigili del Fuoco. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani e il quadrante sud-ovest della Capitale. La maggior parte delle richieste di intervento sono state per insegne, alberi e rami pericolanti. ‎

La Protezione civile regionale aveva anticipato un’allerta gialla. Pioggia e vento continueranno per le prossime 18-24 ore, rendono noto i canali informativi del Comune di Roma.

Ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Stazioni chiuse e servizio ridotto sulla Metromare, la ex Roma Lido. A causa di un albero caduto sulla linea aerea, la circolazione è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia, tra Ostia Antica e il capolinea Colombo. Nonostante Cotral abbia attivato navette sostitutive, continuano i disagi per i pendolari. Il servizio ferroviario è stato riattivato tra Porta San Paolo e Acilia, ma è ancora caos sull’altra metà della linea, dove le stazioni sono state chiuse.

Attenzione massima anche sulle strade. A causa del forte vento, nella notte sulla A12 Roma-Civitavecchia, in entrambe le direzioni, è stato chiuso il tratto tra l’allacciamento A92/ Roma Fiumicino e quello A12/SS 698 Porto di Civitavecchia per telonati, furgonati e caravans.

