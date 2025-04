Maltempo in Piemonte: aggiornamento sulle attività in corso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Regionale VVF ha attivato la sala crisi Regionale in assetto di monitoraggio a seguito dell’innalzamento dell’allerta rossa per rischio idraulico e arancione per rischio valanghe. Le condizioni meteorologiche hanno determinato una situazione di crescente criticità, con particolare impatto nelle province di Biella, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Torino.

Durante l’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte, si sono verificate situazioni critiche che hanno richiesto interventi urgenti da parte delle autorità. A Sandigliano, nel Biellese, un treno con circa 250 passeggeri, tra cui scolaresche di ritorno da una gita, è rimasto bloccato a causa dell’allagamento dei binari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per assistere i passeggeri e agevolarne l’evacuazione.

A Cerone, frazione di Strambino (TO), due uomini sono stati salvati dai Vigili del Fuoco del Comando di Torino dopo che la loro auto è stata trascinata nel torrente Chiusella: l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. ​

Numerose le criticità anche nel Verbano-Cusio-Ossola, dove nella sola giornata odierna si sono registrati circa 30 interventi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. L’area più colpita è risultata l’Ossola, dove frane e smottamenti hanno causato danni e interruzioni. A Villadossola, una frana ha completamente interrotto la viabilità principale per la frazione Tappia, rendendo necessaria l’evacuazione di 20 persone e 5 cani, per i quali è stata predisposta una sistemazione temporanea di emergenza. A Beura Cardezza, 11 persone sono state evacuate per motivi di sicurezza a seguito dell’esondazione di un corso d’acqua che ha invaso via Domodossola e via Corsica; queste hanno trovato ospitalità presso familiari.Effettuate inoltre, operazioni per mettere in sicurezza due cittadini olandesi rimasti isolati nella borgata di Anzuno, nel Comune di Domodossola. Numerosi anche gli interventi per alberi pericolanti, frane, smottamenti e svuotamenti di seminterrati. La linea ferroviaria Milano–Domodossola–Sempione risulta interrotta a Preglia per allagamenti.

Nel corso della serata si sono svolti diversi briefing operativi con ARPA Piemonte, i Comandi Provinciali e il Corpo Valdostano VVF della Valle d’Aosta per l’analisi e il coordinamento degli scenari.

Alle ore 00:30 del 17 aprile si contavano oltre 125 interventi complessivi in Regione.

È in atto il preallertamento degli assetti aerei e l’ulteriore rafforzamento delle risorse sul territorio: l’evoluzione dello scenario viene seguita in tempo reale.