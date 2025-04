Frontale a Salò: tre minori in ospedale, due in codice rosso

Spread the love

Tre bambini e il loro zio ricoverati in ospedale, due in codice rosso. È il bilancio dell’incidente frontale che si è verificato oggi poco prima delle 13 lungo viale Europa, la strada che collega Tormini con Cunettone di Salò.

Una Fiat 500 e una Bmw che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Salò, intervenuti con il comandante Stefano Traverso. Ad avere la peggio le quattro persone che si trovano sulla Bmw, un uomo di 62 anni e i suoi nipotini di 6, 8 e 11 anni (gli ultimi due i più gravi a causa di un trauma cranico).

I due bambini più gravi, comunque non in pericolo di vita, sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. L’altro fratellino e lo zio che si trovava al volante sono invece stati portati in codice giallo all’ospedale di Desenzano. Nessuna conseguenza per la persona alla guida dell’altra auto coinvolto, la Fiat 500.

Sul posto, con la Locale, anche i Vigili del fuoco, tre ambulanze del 118 e l’auto medica. Durante i rilievi la strada è stata chiusa al traffico. Gli agenti dell’Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia hanno chiuso la direttrice Tormini-Desenzano, deviando il traffico nel centro di Salò. Pesanti le ripercussioni su tutta la zona

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/frontale-a-salo-tre-minori-in-ospedale-due-in-codice-rosso-oyr8ii0t