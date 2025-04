Putin fa strage ma a Trump non importa: “Non è la mia guerra, ma di Biden e Zelensky”

Spread the love

Il bilancio del bombardamento sulla città ucraina di Sumy è tragico: 35 morti e oltre un centinaio di feriti. Un massacro in piena domenica delle Palme, che ha provocato l’ira del presidente Volodymyr Zelensky e l’orrore dei leader europei. Per Kyiv non ci sono dubbi, “tutti i siti danneggiati sono civili: condomini, negozi, un’area di servizio”.

Ma per Mosca, la versione è ovviamente diversa. Secondo le autorità russe le forze ucraine usano i civili come “scudi umani”, a Sumy è stato colpito un “obiettivo militare”, e secondo il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, vi sono “prove di un incontro” tra comandanti ucraini e occidentali nel luogo dell’attacco. Da Mosca di certo era impossibile attendersi una versione differente. Quello che però interessa Kyiv è soprattutto l’interpretazione che la Casa Bianca continua a dare di questa escalation russa, che ieri ha preso di mira anche Kharkiv, uccidendo quattro civili.

