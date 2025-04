VIDEO – Disastro nel Mediterraneo: 72 migranti salpati dalla Libia svaniti nel nulla tra Malta e Lampedusa

Spread the love

Nei primi tre mesi e mezzo del 2025, paragonati con lo stesso periodo degli anni scorsi, si registra una diminuzione degli arrivi. E intanto nella bozza sui Paesi sicuri stilata a Bruxelles compaiono anche Bangladesh, Egitto, India, Marocco e Tunisia

Sono svaniti nel nulla sul loro barchino in vetroresina tra le isole di Malta e Lampedusa: non si sa più nulla di 72 migranti partiti da Sabrata, in Libia. Nei primi tre mesi e mezzo del 2025, paragonati con lo stesso periodo del 2024 e del 2023, si registra una diminuzione degli arrivi.

Intanto nella bozza sui Paesi da considerare sicuri stilata dalla Commissione Europea compaiono anche Bangladesh, Egitto, India, Marocco e Tunisia.