VIDEO – Vigili del Fuoco al lavoro per l’esondazione del Ticino

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

18 aprile 2025 – -Dalla mattinata odierna, i Vigili del Fuoco sono impegnati in un’intensa attività di soccorso a seguito dell’esondazione del fiume Ticino che ha colpito diverse aree del territorio pavese.

Due squadre S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) stanno operando per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte dall’evento, in particolare a coloro che risultano isolate nelle proprie abitazioni. La zona maggiormente interessa risulta quella del quartiere “Borgo Ticino” nei pressi di via Milazzo che è prospicente al fiume Ticino.

Per garantire un’efficace gestione delle operazioni è stata allestita l’Unità di Comando Locale presso il Piazzale Ferruccio Ghinaglia, punto di riferimento per il coordinamento tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e autorità locali.

Sono una decina le famiglie assistite fino a questo momento: per alcune è stato necessario organizzare il trasporto con gommoni in zone sicure, per altre si è provveduto alla consegna di beni di prima necessità e al recupero di effetti personali dalle abitazioni allagate.

Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore, in considerazione della persistenza del livello idrico elevato e dell’evolversi delle condizioni meteorologiche.