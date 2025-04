Corso USAR-M per il personale dei comandi della Sardegna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso il 18 aprile il corso di formazione U.S.A.R. M (Urban Search and Rescue di livello Medium) per 18 Vigili del fuoco provenienti dai diversi comandi della Sardegna, formati per intervenire in scenari complessi anche in attività di ricerca e salvataggio dispersi a seguito di crolli, che vanno ad unirsi al personale specializzato già presente in regione.

Il corso, che ha avuto la durata di due settimane, si è svolto presso il polo didattico Nazionale di Pisa ed ha consentito al personale VF di acquisire competenze tecniche in merito a:

Operazioni di taglio e demolizione di elementi costruttivi in cemento armato, muratura, ferro, legno;

Realizzazione di strutture speditive di sostegno e contenimento di elementi strutturali, funzionali allo svolgimento delle operazioni di ricerca (fase search);

Movimentazione di carichi (con argani, paranchi, e attrezzature specifiche);

Stabilizzazione e movimentazione di vittime al fine di estricarle dagli strati più profondi delle macerie fino alla superficie (fase rescue);

Competenze sull’utilizzo di attrezzature sofisticate quali geofono, termocamere e telecamere da ricerca speleo.

L’obiettivo primario per le squadre di ricerca e soccorso è di salvare il maggior numero di superstiti intrappolati sotto maceria, secondo una tempistica compatibile con le esigenze del soccorso sanitario, riducendo al tempo stesso i rischi per le potenziali vittime e per le squadre operative.