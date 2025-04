Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Migliaia di fedeli sono giunti e giungeranno a Roma per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco: fino alle esequie di sabato 26 aprile, il comando dei vigili del fuoco di Roma opererà nel dispositivo di sicurezza, 24 ore su 24, in piazza San Pietro e in alcune aree limitrofe, con squadre ordinarie, specialistiche e con la presenza nelle diverse sale operative allestite e sul campo.