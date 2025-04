Il piromane misterioso è tornato in azione: incendiata un’altra abitazione disabitata

Spread the love

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale alla fine di marzo. Nei giorni scorsi, il piromane è tornato in via Reale, a Favara, dove – all’interno di un’abitazione disabitata – ha appiccato il fuoco ad una “montagna” di rifiuti. Ad accorrere, come di consueto, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Pompieri che, per prima cosa, si sono sincerati sull’eventuale presenza di persone o animali all’interno dello stabile. Poi, accertato il fatto che per fortuna dentro quelle mura domestiche dimenticate, non c’era nessuno, idranti alla mano i pompieri hanno circoscritto e spento il rogo.

