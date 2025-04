Incidente stradale – un’autovettura è finita fuori strada

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CASTELPLANIO (AN) – Alle ore 13:22 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in via San Filippo, dove un’autovettura è finita fuori strada. La squadra di Jesi, utilizzando attrezzature specifiche, ha prima messo in sicurezza il veicolo e successivamente estratto la conducente, affidandola alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Fabrizio Piersigilli