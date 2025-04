Incontro del 26 aprile p.v. nel Museo dei Vigili, di Via Galvani 2 in Roma, procrastinandolo al successivo 3 maggio 2025, stesso luogo e orario.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ROMA

In accordo con il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, questa Associazione, nel rispetto del periodo di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e per le concomitanti esequie, ha ritenuto necessario riprogrammare la data dell’incontro che doveva svolgersi il giorno 26 aprile p.v. nel Museo dei Vigili, di Via Galvani 2 in Roma, procrastinandolo al successivo 3 maggio 2025, stesso luogo e orario.