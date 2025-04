Un vigile del fuoco dell’Ohio e un medico di volo sono stati investiti mortalmente mentre aiutavano un automobilista in panne

Spread the love

WEST SALEM, Ohio —Un pompiere della contea di Wayne è morto dopo essere stato investito da un veicolo mentre cercava di aiutare un altro conducente il cui pick-up era rimasto bloccato in un fosso.

Il distretto dei vigili del fuoco di Town and Country ha annunciato la morte del tenente Paul Mickolick in un post sui social media .

“Il nostro dipartimento ha subito una perdita enorme”, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco Adam Hory in un comunicato. “Il tenente Mickolick era un mentore, un fratello e un vero eroe. La sua passione per i vigili del fuoco e la sua profonda dedizione a questa comunità non saranno mai dimenticate”.

Mickolick, 43 anni, stava aiutando un autista il cui camion era rimasto bloccato in un fosso intorno alle 22:40 di venerdì.

Mickolick è arrivato sul posto a bordo del suo veicolo personale e ha parcheggiato a lato della strada. Pochi istanti dopo, un veicolo guidato da un uomo di 64 anni di West Salem è uscito di strada e ha investito Mickolick, il pick-up e l’autista del camion.

Mickolick è stato dichiarato morto sul posto. L’autista del pick-up è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Akron, secondo quanto riportato.

I vigili del fuoco affermano che Mickolick aveva lavorato per 16 anni come paramedico di volo per la Cleveland Clinic. Aveva lavorato per i vigili del fuoco per 4 anni e mezzo.