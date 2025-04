VIDEO – Divampa un incendio sul tetto di un edificio di tre piani

Spread the love

È successo prima delle 12 di ieri, martedì 22 aprile, a Quarto d’Altino. Rogo partito forse dai lavori di ristrutturazione

Fiamme alte dal tetto di un palazzo di tre piani stamattina, 22 aprile, quando sono partiti da Mestre i mezzi dei vigili del fuoco per domare e circoscrivere il rogo. Tutto è successo prima delle 12 quando diverse richieste di soccorso hanno raggiunto da Quarto d’Altino la centrale del 115.