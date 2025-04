Camper con 6 bombole di GPL avvolto dalle fiamme: esplosione evitata “per miracolo”

Spread the love

VICENZA – Un incendio ha coinvolto un camper abbandonato nel parcheggio di via Pforzheim a Vicenza, la sera di mercoledì 23 aprile 2025. Il veicolo, che si trovava lì da anni, ha preso fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile anche dal vicino viale Cricoli, causando numerosi allarmi tra gli automobilisti in transito. Fortunatamente, non sono state registrate vittime.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori. Utilizzando schiuma, i soccorritori sono riusciti a domare le fiamme che avevano distrutto completamente il camper. Durante le operazioni di spegnimento, all’interno del veicolo sono state rinvenute 6 bombole di GPL, che non hanno causato ulteriori problemi grazie all’intervento tempestivo.

