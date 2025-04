Incendio in una ex azienda agricola a Villamiroglio.

Spread the love

VILLAMIROGLIO – È durato circa sei ore l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio nel capannone di una azienda agricola dismessa a Villamiroglio. In base alle prime informazioni raccolte, le fiamme sono divampate durante lavori di smantellamento di strutture non più in uso, probabilmente a causa di scintille provocate dal taglio di materiali ferrosi.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Casale, che hanno iniziato le operazioni per domare l’incendio. Grazie al supporto delle autobotti arrivate da Alessandria e Asti e dell’Autoscala da Alessandria i pompieri hanno evitato il coinvolgimento di due abitazioni vicine e hanno poi spento completamente l’incendio. Sul posto erano presenti anche il sindaco di Villamiroglio, Spresal, Carabinieri e il personale Enel.

https://radiogold.it/news-alessandria/404439-incendio-azienda-agricola-villamiroglio-vigili-fuoco-spengono-fiamme