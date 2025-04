Un civile e sei vigili del fuoco sono rimasti feriti in un incendio scoppiato in un’abitazione a New Brighton

Spread the love

Una donna di 73 anni, ha riportato ustioni sul corpo ed è stata trasportata d’urgenza in condizioni critiche al Richmond University Medical Center di West Brighton, secondo una portavoce dell’NYPD.

I sei vigili del fuoco non sono in pericolo di vita. Un vigile del fuoco è in gravi condizioni e gli altri cinque hanno riportato ferite lievi, secondo un portavoce del FDNY/EMS.

L’incendio è stato dispiegato alle 10:55 per un’abitazione situata al numero 26 di Prospect Ave., tra Harvard e York Avenue.

Circa 25 unità e 106 tra vigili del fuoco e personale del servizio di emergenza medica hanno domato l’incendio. la cui causa è ancora in fase di accertamento.