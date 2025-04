iNCIDENTI STRADALI SUL TERRITORIO VERONESE

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 00:30 di oggi, venerdì 25 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’uscita autonoma di un’autovettura in via Giarette in località Mambrotta, nel comune di San Martino Buon Albergo. Gli occupanti del mezzo, una coppia di anziani, sono rimasti lievemente feriti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Caldiero, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, rimasto in bilico, e successivamente all’estrazione dei due occupanti, tra cui una persona con disabilità.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale per accertamenti.

Nella notte di venerdì 25 aprile, intorno alle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4, in direzione Milano, poco prima dell’uscita di Verona Est, per l’incendio di un’autovettura. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il conducente, accortosi di un’anomalia, si è fermato e ha abbandonato il veicolo, che nel frattempo aveva preso fuoco.

I vigili del fuoco, intervenuti da Caldiero con il supporto di una squadra proveniente da Verona, hanno domato le fiamme che avevano ormai completamente avvolto la vettura, andata irrimediabilmente distrutta.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte della squadra intervenuta.

Le operazioni di spegnimento e raffreddamento si sono concluse dopo circa un’ora.