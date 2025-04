Accende un cero per papa Francesco, poi esce di casa: incendio in appartamento a Rovato

Spread the love

Rovato. Attimi di terrore nella prima serata di sabato 26 aprile a Rovato, dove un incendio è divampato in un condominio di via Toscana. Fortunatamente il rapido intervento dei vigili del fuoco e delle squadre del 112 ha evitato il peggio, ma le conseguenze sarebbero potuto essere ben più gravi.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 18, quando i vicini hanno notato il fumo che proveniva dall’appartamento adiacente. Fortunatamente non si sono lasciati prendere dal panico e hanno subito composto il Numero Unico Europeo (NUE), che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate almeno tre squadre di pompieri a bordo di due autobotti e un’autoscala. Poco dopo sono state raggiunte da un’ambulanza e un’automedica, seguite infine dai mezzi di carabinieri e polizia locale.

Mentre le forze dell’ordine bloccavano il traffico e mettevano in sicurezza la zona, i vigili del fuoco provavano a farsi aprire la porta d’ingresso. Dall’appartamento non arrivava nessuna risposta, così i pompieri hanno fatto irruzione dal balcone. Una volta dentro hanno rapidamente domato il rogo, e si sono resi conto che in casa non c’era nessuno.

Secondo le prime ricostruzioni, il malcapitato inquilino sarebbe uscito per andare a lavoro, ma si sarebbe dimenticato un cero votivo acceso sul comodino in ricordo di papa Francesco.

Un errore che può capitare a chiunque, ma che avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi di qualche mobile bruciato.