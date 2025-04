Incendio a Rivarolo all’interno di una Rsa a causa di una sigaretta: c’è un morto

Spread the love

Incendio nella notte all’interno di una Rsa di Rivarolo Canavese, c’è una vittima. La casa di riposo in questione è la Fondazione Comunita La Torre Onlus. Un uomo del 1947 che si chiamava Piero Gaviati e che era residente a Ozegna, è morto a seguito dell’incendio che sarebbe scaturito da un mozzicone di sigarette lasciato acceso sul letto. L’uomo era lì per emergenza sociale e non faceva parte degli ospiti della comunità anche se il complesso è lo stesso. L’uomo poteva entrare e uscire in autonomia.

Il primo a intervenire per tentare di spegnere l’incendio è stato un operatore socio sanitario del 1973 che è rimasto lievemente intossicato a causa dei fumi sprigionato dal fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme a partire dalle 4 di sabato 26 aprile 2025. L’area è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco hanno potuto constatare la presenza di una vittima. I locali interessati dall’incendio sono stati posti sotto sequestro, ma la struttura è dichiarata agibile. Procedono i carabinieri della compagnia di Ivrea.