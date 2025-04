Incendio in via Sineo a Torino: auto in fiamme coinvolgono un palazzo, evacuazione in mattinata

Spread the love

Questa mattina Torino ha vissuto momenti di tensione in via sineo, dove un incendio partito da alcune auto parcheggiate ha coinvolto la facciata di un edificio residenziale. L’allarme è scattato poco dopo le 9:45, quando dal punto dell’incendio si è alzata una colonna di fumo scuro visibile da diverse strade vicine.

Sul posto sono arrivate subito squadre dei vigili del fuoco e soccorsi sanitari, che hanno gestito la situazione evacuando gli inquilini e mettendo in sicurezza la zona. Le autorità tengono aperta ogni ipotesi sulle cause del rogo.

Il fumo denso ha attirato subito l’attenzione di passanti e residenti, che hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco. Cinque squadre sono intervenute rapidamente, supportate da un’autoscala per raggiungere i piani superiori. Non appena arrivati, i pompieri hanno predisposto l’evacuazione completa dell’edificio per evitare rischi ai residenti.

L’incendio è stato domato in tempi brevi, ma i danni strutturali sono stati evidenti soprattutto alle finestre e alla parte di parete interessata dall’incendio. Il pronto intervento ha scongiurato un coinvolgimento maggiore degli appartamenti superiori e l’estensione a tutto lo stabile. I vigili del fuoco hanno poi avviato una serie di verifiche per garantire la sicurezza e poter consentire il rientro degli abitanti.