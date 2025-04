Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone: distrutte sette baracche, paura tra i migranti

Spread the love

n nuovo incendio ha colpito il ghetto di Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia, nel pomeriggio del 27 aprile. Le fiamme hanno distrutto sette baracche all’interno dell’insediamento abusivo, dove vivono stabilmente circa 1.500 migranti, per la maggior parte di origine nordafricana.

Nonostante la gravità dell’incendio e il denso fumo che si è sprigionato rapidamente, non si registrano feriti. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno lavorato per diverse ore prima di domare completamente le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che – come già accaduto in passato – possa essere stato provocato da un corto circuito. Nel ghetto, infatti, molti elettrodomestici risultano collegati abusivamente alla rete elettrica, con sistemi precari e pericolosi.

