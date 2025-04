VIDEO – Una violenta esplosione in un porto iraniano uccide 28 persone e ne ferisce centinaia

Spread the love

Almeno 28 persone sono rimaste uccise e 800 sono rimaste ferite in una grave esplosione nel porto di Bandar Abbas , nell’Iran meridionale, secondo quanto riportato dai media statali.

L’esplosione ha generato un’enorme colonna di fumo denso e grigio dalla zona Shahid Rajaee del complesso portuale; il governo ha affermato che l’esplosione è probabilmente collegata allo stoccaggio di sostanze chimiche.

Il ministro degli Interni iraniano Eskandar Momeni ha dichiarato che sei persone risultano ancora disperse mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare per spegnere l’incendio, nonostante le difficoltà causate dai forti venti.

Non è stata fornita alcuna causa per l’esplosione. Una portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani, ha affermato che ci vorrà del tempo per stabilirne la causa, “ma finora ciò che è stato accertato è che i container erano immagazzinati in un angolo del porto e probabilmente contenevano sostanze chimiche che sono esplose”. Ha aggiunto: “Ma finché l’incendio non sarà spento, sarà difficile accertarne la causa”.

La National Iranian Oil Refining and Distribution Company (CNG) iraniana ha dichiarato che l’esplosione al porto non era collegata alle raffinerie, ai serbatoi di carburante o agli oleodotti “associati alla società in quella zona”. La notizia è stata resa pubblica dopo che i media ufficiali iraniani avevano riferito che l’esplosione si era verificata in seguito all’esplosione di una petroliera nel porto “per cause sconosciute”.