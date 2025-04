Spread the love

Incendio in un’azienda di imballaggi a Cormons: intervento dei Vigili del Fuoco – Poco prima delle 7:00 di lunedì 28 aprile, i Vigili del Fuoco del comando di Gorizia sono stati chiamati a intervenire presso un’azienda di imballaggi a Cormons per un principio di incendio che aveva coinvolto un macchinario all’interno di un capannone. Gli addetti dell’azienda avevano parzialmente spento le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, che hanno completato l’intervento utilizzando un’autobotte e l’autoscala.

Durante le prime fasi dell’incendio, un operatore dell’azienda ha inalato i fumi e è stato prontamente assistito dal personale sanitario. Il lavoratore è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

https://primafriuli.it/incendio-in-azienda-di-imballaggi-a-cormons-intervento-dei-vigili-del-fuoco