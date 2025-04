Rotoballa in fiamme nel fienile, intervengono i Vigili del Fuoco. Indagano i Carabinieri

Spread the love

RONCOFERRARO – Un incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte all’interno di un fienile di via Livelli, a Roncoferraro. Il rogo, del quale non si conoscono ancora le cause, si è sviluppato su una rotoballa.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Mantova, giunti sul posto così come i Carabinieri di Roncoferraro, ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita.

