VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Un intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina in Rovellasca a partire dalle ore 10.40 su richiesta dei CC Forestali per sversamento di olio diatermico causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta Gabel.

Lo sversamento è stato stimato in qualche migliaio di litri che si sono riversati nel fiume Lura.

In posto diverse squadre VVF da Como con furgone attrezzatura per il contenimento di inquinanti Appiano Gentile e Saronno coordinati da funzionari VVF da Como e Varese.

In posto Arpa, Carabinieri forestali, Carabinieri territoriali, guardie ecozoofile ed ecologiche e una ditta privata tutti per la salvaguardia della fauna selvatica Ittica e non collegata al fiume. Interessate anche le amministrazioni provinciali di Como e Varese per la posa di barriere assorbenti