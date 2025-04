Tre auto e un cassonetto dei rifiuti in fiamme

Spread the love

È successo nella notte, nei pressi di via Esperia Sperani, zona Ottavia. Un incendio è divampato alle ore 4.00 coinvolgendo tre auto e un cassonetto dei rifiuti.

Alle ore 4.00 sono intervenuti i vigili del fuoco in via Sperani e hanno domato le fiamme. Purtroppo, però, per le tre auto coinvolte nell’incendio non c’è stato nulla da fare. Le vetture sono state distrutte dalle fiamme.

Sul posto anche i carabinieri che non hanno trovato tracce di materiale infiammabile attorno alle auto. Si indaga sull’origine del rogo, non si esclude la pista dolosa.

