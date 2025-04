Iincidente stradale tra due autovetture nel comune di Uggiate con Ronago

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale tra due autovetture nel comune di Uggiate con Ronago, SP23, pochi minuti prima delle 9.00.

Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte due persone, incastrate nell’abitacolo delle rispettive auto, liberate dalle squadre VVF intervenute dalla sede centrale di Como e dal distaccamento volontario di Appiano Gentile.

In posto unitamente alle squadre VVF, due ambulanze, automedica, elisoccorso e polizia locale per la gestione del traffico.

1’occupante trasportato in ambulanza presso H S. Anna di Como ed 1 donna elitrasportata presso H Varese.