Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SERVIGLIANO (FM) – INCENDIO AUTOVETTURA I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15 a Servigliano per l’incendio di un’autovettura in contrada Terrabianca.

La squadra VVF di Amandola ha spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Non si segnalano persone coinvolte.

Dal Comando di Fermo

POLVERIGI (AN) – INCENDIO FURGONE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11 per l’incendio di un furgone frigorifero in via del Conero a Polverigi.

Il fatto è avvenuto mentre il mezzo era in marcia, il conducente ha accostato scendendo incolume. Sul posto la squadra VVF di Osimo, con in supporto personale da Ancona con l’autobotte, ha spento le fiamme e messo in sicurezza il furgone.

CINGOLI (MC) – SOCCORSO A PERSONA – Alle ore 13:30 circa le squadre VVF di Macerata, i volontari di Apiro e l’elicottero Drago del reparto volo di Pescara sono intervenuti per un soccorso a persona che, perdendo l’orientamento, imboccava con la sua auto una strada impervia e dissestata in direzione lago di Castreccioni. Le squadre VVF con l’appoggio dei Carabinieri Forestali di Cingoli hanno raggiunto e affidato la persona alle cure del 118 per un controllo sanitario.

Dal Comando di Macerata