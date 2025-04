Nemi, contadino finisce sotto il trattore estratto vivo dai vigili del fuoco. Trasportato con elisoccorso del 118 in gravi condizioni al San Camillo

Spread the love

Nemi , un contadino di 64 anni è finito sotto il trattore su cui stava lavorando in una zona di campagna in via dei Corsi dopo che il mezzo si e cappottato . Soccorso da alcuni presenti che hanno chiamato subito il 112 è stato estratto ancora vivo ma con traumi molto gravi alle gambe dai vigili del fuoco di Velletri e Marino giunti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Nemi che stanno svolgendo le indagini del caso coordinati dal comandante maresciallo Domenico De Rosa .

Il ferito un operaio di nazionalità bulgara è stato trasportato in codice rosso in ospedale al San Camillo dall’ elisoccorso del 118, con politraumi alle gambe e su altre parti del corpo. Il fatto è accaduto poco dopo le 8, da alcuni minuti sono arrivati anche gli ispettori della sicurezza sul lavoro della Asl Roma 6 per accertare tutte le dinamiche del caso insieme ai carabinieri del posto.