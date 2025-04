Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si rende noto che a partire dalle ore 10 circa di questa mattina sono in corso le operazioni di ricerca di un turista olandese classe 1994 che non ha fatto rientro presso l’alloggio.

La moglie (con bambino al seguito) ha attivato le ricerche che sono in corso in Livo con l’ausilio di mezzi aerei (questa mattina ha operato elicottero Drago del nucleo VVF di Malpensa) e droni. Il posto di comando avanzato è presso la diga di Livo. In posto sono presenti vigili del fuoco provenienti da Como, Milano e Pavia, Carabinieri, CNSAS e volontari protezione civile.

In posto anche Guardia di Finanza. Proseguono le operazioni ricerca a piedi a 3 bivacchi che sono capanna Como, Zeb, Ledú