 Sette persone sono rimaste ferite in un grave incendio domestico a Cardiff – Sono intervenute sei ambulanze e un’elisoccorso

Sette persone sono state trasportate in ospedale mentre i servizi di emergenza intervenivano per un grave incendio domestico a Caerau, Cardiff. Uno dei pazienti ha dovuto essere trasportato in elicottero con un’elisoccorso che forniva cure intensive avanzate.

I vigili del fuoco e il soccorso del Galles del Sud hanno confermato che sette persone sono rimaste ferite e una è stata salvata da una casa in fiamme nelle prime ore di questa mattina, 29 aprile.

La Polizia del Galles del Sud ha rilasciato un comunicato intorno alle 7 di martedì mattina, affermando di essere sul luogo di un incidente in corso in Treseder Way a Caerau, Cardiff. Ha affermato: “Attualmente è presente un’intensa presenza di servizi di emergenza nella zona. Vi preghiamo di evitare la zona se possibile. Vi siamo grati per la vostra pazienza”.

I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto alle 3:45. A quanto pare, i residenti erano in casa mentre l’incendio si diffondeva. Vigili del fuoco, polizia e ambulanza sono stati tutti chiamati sul posto. La polizia rimane nella zona.

