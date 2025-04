Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ROMA

ROMA – Dalle ore 16:12 intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco a Roma in Corso Rinascimento, in zona centro storico tra i rioni Parione e Sant’Eustachio, per un incendio nei locali di una pasticceria.

Al momento le fiamme risultano essere sotto controllo e sono iniziate le opere di messa in sicurezza.