VIDEO – Scoppia un enorme incendio nello showroom Croma a Bandra, Mumbai. Nessuna vittima segnalata

Un vasto incendio è scoppiato martedì mattina in uno showroom Croma nel Link Square Mall, situato su Linking Road a Bandra West, Mumbai. Sono tra scorse più di 9 ore dall’inizio delle operazioni antincendio, ma l’incendio non è ancora stato domato. Lo showroom ha subito ingenti danni. Non si sono avute notizie di vittime.

Secondo un rapporto dell’ANI, l’incendio è stato segnalato per la prima volta alle 4:11 del mattino e, alle 4:49, i Vigili del Fuoco di Mumbai (MFB) lo avevano dichiarato di livello III. Le squadre antincendio stanno lavorando senza sosta per spegnere le fiamme.

Un fumo denso ha avvolto l’intero centro commerciale mentre i vigili del fuoco combattevano le fiamme utilizzando tre piccole manichette e 12 motopompe per domare l’incendio. Le immagini condivise sui social media mostravano un fumo denso che si alzava da lontano. L’incendio ha avuto origine nel seminterrato dell’edificio di quattro piani e si è poi diffuso ai piani superiori.. ​

Numerose agenzie sono intervenute rapidamente per far fronte all’emergenza, tra cui i Vigili del Fuoco, la Polizia di Mumbai, il Dipartimento dei Lavori Pubblici (PWD) e le squadre comunali locali.

L’intervento ha coinvolto 12 autopompe, nove cisterne giganti, due furgoni con autorespiratori, un furgone di soccorso e un veicolo di pronto intervento. Inoltre, è stato mantenuto pronto un servizio di ambulanza del 108.

