Direzione Centrale per la Salute – Circolare n. 1/DSCAL del 29/04/2025 concernente il supporto tra “Pari”.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Supporto tra “Pari” – Indirizzi operativi e attività formative basic e upgrade.

Premessa

Come evidenziato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2006 recante Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi1 , una tempestiva assistenza psicologica alle vittime è un aspetto imprescindibile dell’intervento in caso di eventi critici. Risulta, infatti, “necessario prestare massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori.

Essi possono palesarsi in fase acuta o evolvere in modo subdolo, con ripercussioni, anche nel lungo periodo in modo differito. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di seguito “Corpo nazionale”), operativo e di specialità, in virtù dei peculiari compiti istituzionali che è chiamato a svolgere, si trova spesso a fronteggiare eventi ad elevato impatto emotivo (ad sempio: Prati & Pierantoni2

, 2009; Mac Dermid et al.3

, 2019; Nazari et al.4

, 2020), collocandosi nella

classificazione proposta da Taylor e Frazer5

(1981; Taylor6

, 1987) come vittime di terzo tipo.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/04/30.04.2025-DCS-Circolare-Supporto-tra-pari-1.pdf