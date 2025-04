Fiamme dal serbatoio del tir durante rifornimento: paura nell’area di servizio

Spread the love

Pericolo scampato questa mattina presso l’area di servizio Baronissi Est dove, per cause da accertare, l’autista un di mezzo pesante che stava effettuando il rifornimento di carburante, ha improvvisamente visto svilupparsi delle fiamme all’imbocco del serbatoio.

Immediatamente allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino che in tempi rapidi sono giunti sul posto. Fortunatamente gli addetti dell’area di servizio erano già riusciti a spegnere il principio d’incendio con l’ausilio di estintori. I Caschi Rossi hanno provveduto a raffreddare il serbatoio e a mettere in sicurezza il mezzo. Necessario l’intervento anche del 118 per verificare le condizioni di un uomo intervenuto in prima battuta, che subito dopo ha accusato un lieve malore.

TTOPAGINE