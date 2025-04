Gallarate, in fiamme due camper. Paura nella notte in via Olona

Spread the love

GALLARATE – Due camper hanno preso fuoco nella notte a Gallarate. È successo intorno alle 2.30 del 30 aprile, in via Olona. L’incendio è divampato nelle vicinanze di un capannone – una falegnameria – che si trova nel quartiere Sciarè. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per contenere i danni e mettere in sicurezza la zona.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli operatori. I due camper erano parcheggiati all’esterno dell’edificio: hanno preso fuoco e le fiamme hanno provocato anche lievi danni al capannone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busto Arsizio, con un’autopompa e un’autobotte. Successivamente è arrivata un’altra autopompa dal distaccamento di Somma Lombardo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

