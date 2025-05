L’incendio di uno scooter elettrico a batteria ha portato sette persone in ospedale dopo aver distrutto una casa

Spread the love

Uno scooter elettrico a batteria è stato la causa di un incendio che ha devastato l’abitazione di una famiglia nel cuore della notte, causando il ricovero di sette persone in ospedale. I vigili del fuoco hanno rivelato la causa dell’incendio divampato in Treseder Way, nella zona di Caerau a Cardiff , nelle prime ore del 29 aprile.

Si ritiene che una persona abbia riportato ferite gravissime nell’incendio. È stata trasportata in ospedale con un’elisoccorso e le sue condizioni sono gravi.‌

Sei ambulanze sono intervenute presso la proprietà in Treseder Way insieme a un’ambulanza aerea, dove uno dei sette feriti nell’incendio ha ricevuto “supporto di terapia intensiva”.

I vigili del fuoco e di soccorso del Galles del Sud hanno dichiarato che il tragico evento è stato causato da uno scooter alimentato da una batteria agli ioni di litio che si trovava all’interno dell’abitazione.

Le squadre dei vigili del fuoco di Cardiff, Barry e Penarth sono intervenute per domare l’incendio, divampato intorno alle 3:30 del mattino.