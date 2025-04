Ragazza di 18 anni ballava sul tetto di un SUV a St. Louis – caduta sulla strada è stata investita da un camion dei pompieri in intervento con luci e sirene accese ed è morta

Spread the love

ST. LOUIS — Secondo un portavoce del dipartimento di polizia metropolitana di St. Louis, l’incidente è avvenuto intorno alle 23:20 all’incrocio tra South Compton e Chouteau Avenue.

La polizia ha riferito che una Cadillac Escalade era ferma al semaforo rosso all’angolo. Quando il veicolo ha svoltato a sinistra, Nyla Simmons, che stava ballando sul tetto, ha perso l’equilibrio ed è caduta sul marciapiede. Simmons è stata investita da un’autopompa pochi istanti dopo, mentre i vigili del fuoco rispondevano a una chiamata di emergenza.

Gli incidenti all’incrocio non sono rari, secondo un membro dello staff della Casa de Salud della St. Louis University.

Per il momento, il dipartimento dei vigili del fuoco di St. Louis ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, citando la procedura standard in corso mentre è in corso un’indagine da parte delle forze dell’ordine