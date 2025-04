Trovata una telecamera nascosta nel dormitorio femminile della caserma dei pompieri in California

Spread the love

EL CAJON, California — Sembrava proprio un caricabatterie per telefono, come se qualcuno avesse preso il cavo ma avesse lasciato il pezzo attaccato a una presa a muro in una baracca della caserma dei pompieri di El Cajon.

Ma era in una posizione davvero strana per un caricabatterie per telefono, più vicino ai piedi del letto. Una donna che frequenta la stanza si è chiesta: perché non caricare il telefono semplicemente nella multipresa sul comodino?

In seguito, un’occhiata più attenta da parte di un collega a quel caricabatterie del telefono fuori posto ha rivelato che si trattava in realtà di una telecamera spia mimetizzata, secondo una denuncia presentata alla città di El Cajon da quattro donne che lavorano alla Caserma dei Vigili del Fuoco 8. Tutte e quattro lavoravano su ambulanze con base in East Madison Avenue, vicino a East Main Street.

“Questo è l’unico posto in cui mi sono sempre sentita al sicuro”, ha detto Bella Mason, un’operatrice medica d’urgenza. Ha detto di essersi sentita subito “male allo stomaco” quando ha scoperto della telecamera nascosta nella stanza in cui dormiva e si era cambiata. “È una cosa così grande e così violenta”.

https://www.firerescue1.com/legal/no-way-of-knowing-who-to-trust-hidden-camera-found-inside-female-bunkroom-in-calif-firehouse?