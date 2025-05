Arvigo trattore si ribalta – un uomo rimane incastrato sotto il mezzo e muore

Spread the love

L’uomo stava facendo dei lavori nel suo giardino quando, per cause ancora da ricostruire, il mezzo si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato. Il 118 ha inviato i soccorsi in codice rosso: l’automedica Golf 2, l’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto e i Vigili del fuoco per sollevare il trattore.

L’allarme è scattato intorno alle 11:40 ad Arvigo, frazione di Sant’Olcese, in via Giordano Bruno. Quando i soccorsi sono arrivati, purtroppo, per l’uomo non c’era già più nulla da fare: era già morto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ai vigili del fuoco resta l’ingrato compito di liberare il corpo dal peso del trattore. Sul posto ci sono i carabinieri che dovranno ricostruire cause e dinamica della tragedia.

