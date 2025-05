Emanuele Capone e Nico Civitella, chi erano i vigili del fuoco morti: disposta l’autopsia. Salvi i due colleghi

Spread the love

I due vigili del fuoco morti a Balzolo di Pennapiedimonte (Chieti) si chiamavano Nico Civitella ed Emanuele Capone e avevano 42 anni. Altri due vigili del fuoco, Giulio De Panfilis di 32 anni e Gabriele Buzzelli di 48 anni, erano stati tratti in salvo nella serata di ieri. Sulle salme delle due vittime, il cui recupero è tuttora in corso da parte dei soccorritori coordinati dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, si farà l’autopsia per comprendere le ragioni del decesso.

Successivi ulteriori accertamenti delegati dall’autorità giudiziaria saranno svolti, anche sui luoghi dove si sono verificati i decessi, a cura dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti e del Reparto Carabinieri Forestale ‘Parco Nazionale Maiella’. Civitella e Capone erano scomparsi da ieri quando, alle 19.35 circa, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Chieti è stata attivata per un intervento di soccorso finalizzato al recupero di quattro dispersi durante un’escursione in località Balzolo

Ancora in corso le operazioni di trasferimento dei corpi dall’area di ritrovamento, avvenuta all’interno di una forra, ad un’area scoperta, dove sarà possibile consentire l’atterraggio di elicottero del 118 che provvederà al trasporto della salme all’obitorio dell’Ospedale di Chieti.

Sul luogo della tragedia si trovano i parenti delle due vittime, alcuni colpiti da malore e soccorsi dai sanitari del 118 che si trovano sul posto con alcune ambulanze.

https://www.leggo.it/italia/cronache/emanuele_capone_nico_civitella_morti_chi_erano_chieti_oggi_1_5_2025-8810589.html