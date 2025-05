Esplosione in una palazzina a Cinisi nel quartiere Chiusa

Spread the love

Cinisi (PA), 1° maggio 2025 – Momenti di apprensione a Cinisi questo pomeriggio, giovedì 1° maggio, a seguito di un’esplosione avvenuta all’interno di una palazzina.

L’incidente si è verificato in un edificio di due piani situato in via Domenico Giunta, una via centrale del paese non distante dalla sede del Comune, nel quartiere Chiusa. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, insieme ai carabinieri della locale stazione.

Al momento, le cause che hanno provocato la deflagrazione all’interno dell’abitazione non sono ancora state chiarite e sono oggetto di indagine da parte dei vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’area e conducendo i necessari rilievi tecnici.

Secondo le primissime informazioni raccolte sul posto, pare che fortunatamente non ci siano persone ferite a seguito dello scoppio. Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili maggiori dettagli sulla dinamica dell’accaduto e sugli eventuali danni strutturali all’edificio.

